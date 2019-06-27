Пробки на дорогах Москвы оцениваются в девять баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в девять баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Левобережный, Ховрино), на западе (в районах Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юге (в районе Чертаново Южное), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Восточное Измайлово, Метрогородок), на северо-востоке (в районе Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районах Покровское-Стрешнево, Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Бирюлево Западное), на юго-востоке (в районах Капотня, Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Восточное Измайлово, Метрогородок, Гольяново), на северо-востоке (в районе Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Новосходненском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Рублевском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Косинском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе, шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Севастопольском, Нахимовском, Рязанском, Волгоградском проспектах, на проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Мира, Октябрьском проспекте, а также ул. Мосфильмовская, Бакинская, Липецкая, Профсоюзная, Люблинская, а также трассах А105 и М4 «Дон».

Движение на Третьем транспортном кольце и Садовом кольце преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Раушской, Софийской, Космодамианской, Котельнической, Шлюзовой, Кутицкой, Дербеневской, Серебрянической, Берниковской, Пречистенской, Фрунзенской, Овчинниковской, Кадашевской, Болотной набережных, на ул. Балчуг, Ильинка, Солянка, Мясницкая, Большая Лубянка, Неглинная, Тверская, Большая Никитская, Знаменка, Новый Арбат, Пречистенка, Остоженка, Большая Ордынка, Пятницкая, Большая Полянка, Новокузнецкая, Николоямская, Старой площади, а также в Театральном, Лубянском и Китайгородском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог снизится до восьми баллов, а в 21:00 — до пяти.