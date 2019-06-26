Историческую усадьбу восстановят в Можайском районе

Здание исторической усадьбы «Гусева полоса» в Можайском районе Москвы восстановят, а ее территорию приведут в исконный облик, одновременно приспособив под современные нужды. Об этом сообщает МК.

Архитекторы представили концепцию развития участка с гостиничными и культурно-досуговыми объектами. Так, здание усадьбы окружит рукотворный лесопарк, объект будет как бы утопать в деревьях. Его отреставрируют и воссоздадут усадебный быт начала XIX века. Главный дом будет использоваться для проведения приемов, камерных презентаций и других торжественных мероприятий.

Объект останется доступным для туристов. Лесопарк будет состоять из зон хвойного, смешанного леса и прибрежной зоны. Деревья и кустарники будут досажены так, чтобы подчеркнуть высоту склонов, будут восстановлены особенности ландшафта. А на дне оврага высадят влаголюбивые растения и проложат тропу. Появится на территории усадьбы и новая гостиница.