Станцию Долгопрудная реконструируют для запуска МЦД

Железнодорожную станцию Долгопрудная Савёловского направления реконструируют для запуска Московских центральных диаметров.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Работы связаны с реализацией проекта МЦД-1 Одинцово Лобня . Уже сделаны временные деревянные платформы.

Вместо старых береговых появятся две новые платформы островного типа. Также запланирован надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом.

Кроме того, будут построены новые и реконструированы существующие пути, инженерные сети и коммуникации, передаёт портал мэра и правительства.

Строительство новых платформ предполагается завершить в конце 2019-го — начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что у станций МЦД будет единый архитектурный стиль.

В 2018 году «Утро.ру» передавало, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.