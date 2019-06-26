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Станцию Долгопрудная реконструируют для запуска МЦД 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Железнодорожную станцию Долгопрудная Савёловского направления реконструируют для запуска Московских центральных диаметров.
Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Работы связаны с реализацией проекта МЦД-1 Одинцово — Лобня. Уже сделаны временные деревянные платформы.
Вместо старых береговых появятся две новые платформы островного типа. Также запланирован надземный вестибюль с турникетно-кассовым залом.
Кроме того, будут построены новые и реконструированы существующие пути, инженерные сети и коммуникации, передаёт портал мэра и правительства.
Строительство новых платформ предполагается завершить в конце 2019-го — начале 2020 года.
Ранее сообщалось, что у станций МЦД будет единый архитектурный стиль.
В 2018 году «Утро.ру» передавало, что в Москве открылась новая платформа Новохохловская Курского направления.
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Новости Москвы , Ytro.ru , Лобня , Одинцово
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