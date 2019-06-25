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Форум «Мой район» проведут в столице 

Москва меняется 4 часа назад
Фото: Москва меняется
Первый форум «Мой район» войдет в программу Московского урбанистического форума, который состоится 4–7 июля в парке «Зарядье». Главная тема — качество жизни в мегаполисах. Всего в рамках форума пройдет более 70 мероприятий, в том числе вручение премии за достижения в области городских проектов и инициатив. Лауреатов определят москвичи и гости столицы в ходе голосования, которое продлится до 1 июля.
Форум «Мой район» откроется 4 июля в Гостином дворе, который на три дня превратится в миниатюрный городской район. Уже в первый день работы форума представители правительства Москвы вместе со своими зарубежными коллегами, а также участниками некоммерческих организаций и предпринимателями обсудят стратегические вопросы развития городских территорий.
В программе форума — многочисленные мастер-классы, спортивные тренировки для детей и взрослых, вечерние концерты и представления. На площадке форума в рамках конкурса-фестиваля «Цветочный джем» будут построены городской парк, фуд-корты и летняя ярмарка.
Завершится форум «Мой район» 6 июля фестивальной программой: встречей с известными москвичами, а также концертом группы «Моральный кодекс» и Светланы Сургановой. Причем на концерт смогут попасть победители конкурсов, которые будут проводиться на площадках форума, а также участники проекта «Активный гражданин», которые смогут приобрести билет с помощью накопленных в «Магазине поощрений» баллов, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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Новости Москвы , Правительство Москвы
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