В доходном доме Растровой проведут капитальный ремонт

Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты проведут фасадные работы — установят номерные таблички и флагодержатели, отремонтируют штукатурный слой и покрасят стены главного фасада, приведут в порядок декоративные элементы, венчающий карниз и пояски, а также оконные прямолинейные откосы и арочный пролет. Кроме того, обновят покрытие цоколя и металлических ограждений балконов, покрасят нижнюю поверхность балконных плит и надстроек на кровле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в зонах замены коммуникаций проведут восстановительный ремонт. Планировку жилых помещений оставят без изменений.