Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В доходном доме Растровой проведут капитальный ремонт 

Москва меняется 6 часов назад
Фото: Mos.ru
Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Специалисты проведут фасадные работы — установят номерные таблички и флагодержатели, отремонтируют штукатурный слой и покрасят стены главного фасада, приведут в порядок декоративные элементы, венчающий карниз и пояски, а также оконные прямолинейные откосы и арочный пролет. Кроме того, обновят покрытие цоколя и металлических ограждений балконов, покрасят нижнюю поверхность балконных плит и надстроек на кровле», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в зонах замены коммуникаций проведут восстановительный ремонт. Планировку жилых помещений оставят без изменений.
Москва меняется: последние новости
В Парке Горького отметят День молодежи Форум «Мой район» проведут в столице На севере столицы началось благоустройство территории вблизи ТПУ «Ховрино»
Новости Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия в ПАСЕ напугала Украину6
Украина пожаловалась G20 на Россию272
Американцам в США посоветовали ехать в Крым5
В ЛНР заявили об отступление украинских военных53
В дивизии Дзержинского отравились более сотни человек33
Видео
03:11
МИД увидел след США в распространении Эболы
Политика
00:49
«Мерзкая карлица». Жена Доренко ответила Соловьеву
Общество
02:59
Россиянам запретят посещать Байкал
Экология Общество
05:20
Трамп пообещал Ирану уничтожение
В мире Азия
01:57
Допрос отравителя газировкой попал на видео
Происшествия
01:40
Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ страны
Политика
01:40
Молдавия оправдалась за голос в пользу России в ПАСЕ
В мире
00:11
Росгвардейцы украли шампунь и попались
Происшествия
01:07
Идите к чертовой матери. Скорая отказала человеку с инсультом
Общество
03:26
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение