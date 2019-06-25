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Павильон Узбекистана воссоздадут на ВДНХ 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Хокимият (администрация) Ташкента и мэрия Москвы подписали соглашение об аренде павильона на территории ВДНХ для создания там павильона Узбекистана, сообщила во вторник пресс-служба хокимията.
"В результате переговоров, основанием для которых послужила договоренность с Дмитрием Медведевым во время его недавнего визита, 24 июня текущего года в Москве подписан договор между мэрией российской столицы и хокимиятом Ташкента об аренде павильона и земельного участка под ним. Были также рассмотрены финансовые и организационно-технические вопросы, связанные с воссозданием узбекистанского павильона", — сказано в сообщении.
Торжественное открытие павильона состоится после завершения ремонтных работ. "Когда-то павильон Узбекистана был одним из самых красивых на ВДНХ. Прошли годы, и появилась возможность повторного использования "родного" павильона для презентации туристического потенциала, инвестиционной привлекательности нашей родины и знакомства с ней столицы России", — указывает пресс-служба властей Ташкента.
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Новости Москвы , Дмитрий Медведев , Правительство Москвы , Узбекистан
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