Картину мексиканской художницы Фриды Кало «Автопортрет с попугаем» 1940 гг. написания представят на торгах в аукционном доме «Литфонд». Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.
«Ф. Кало, «Автопортрет с попугаем», 1940 гг. Бумага, смешанная техника, 24 на 19 см (в свету). На изображенном нашейном украшении подпись художницы: Frida/Kahlo. Сертификат подлинности Лаборатории диагностики предметов искусства Национального автономного университета Мексики. Эстимейт: 1 руб.», — говорится в сообщении.
Как напомнили в пресс-службе, Ф. Кало наиболее известна автопортретами.
«Мексиканская культура и искусство народов доколумбовой Америки оказали заметное влияние на ее творчество. Художественный стиль Ф. Кало иногда характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. В работах Ф. Кало заметно очень сильное влияние народного мексиканского искусства, культуры доколумбовых цивилизаций Америки. Ее творчество насыщено символами и фетишами. Однако в нем заметно и влияние европейской живописи — в ранних работах отчетливо проявилась увлеченность Фриды, например, Сандро Боттичелли. В творчестве присутствует стилистика наивного искусства. Большое влияние на стиль живописи Ф. Кало оказал ее муж, художник Диего Ривера. Специалисты полагают, что 1940 гг. — это эпоха расцвета художницы, время ее самых интересных и зрелых работ», — добавили в «Литфонде».