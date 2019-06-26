Частицу мощей святителя Луки Крымского принесут в июле в Москву

Частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого) будет принесена из Симферополя Москву 5 июля, сообщает в среду пресс-служба Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла из Симферополя в Москву будет принесена частица мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского. Встреча святыни состоится 5 июля в 15:00", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что святыне можно будет поклониться с 5 по 15 июля в храме Живоначальной Троицы в Останкино. Храм будет открыт для посещения ежедневно с 7:00 до 21:00.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 году в Керчи. С юности заявил о себе как талантливый врач, одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Во времена атеистических гонений, когда некоторые священнослужители снимали с себя сан, испугавшись репрессий, профессор Войно-Ясенецкий, напротив, принял священный сан. В 1921 году после смерти жены постригся в монахи.

Будучи священником, он оставался профессором медицины и читал лекции по топографической анатомии и оперативной хирургии в рясе и с крестом на груди. Почти 11 лет он провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам. За книгу "Очерки гнойной хирургии" он был награжден Сталинской премией, но полученные деньги отдал на благотворительность.

В мае 1946 года Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским. Он был автором более 55 научных трудов по хирургии и анатомии и одновременно — почти 1300 проповедей, лишь половина которых составила 12 томов. Скончался подвижник 11 июня 1961 года. На общецерковном уровне был прославлен в сонме новомучеников и исповедников Российских в 2000 году.