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На фестивале «Апсны» разыграют 15 путевок в Абхазию 

Lenta.ru + ещё 3 42 минуты назад
Фото: пресс-служба фестиваля/ Lenta.ru
На втором фестивале Абхазии «Апсны», котрый пройдет 30 июня 2019 года в московском парке «Красная Пресня» вручат призы победителям розыгрыша путевок в Абхазию. В числе призов — более 15-ти путешествий в Абхазию от туроператоров «Аква-Абаза», «Рица-Тур», пятизвездочного отеля Wellness Park Hotel Gagra, курорта «Пицунда», Агентства путешествий по Абхазии «Ацетук Тревел», также много памятных подарков от партнеров фестиваля «Апсны». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.
Также в программе — импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам, стрельба из лука и дегустация от эксклюзивного дистрибьютера абхазских вин — компании «Мистраль-Алко». В павильоне-лектории Тенгиз Тарба расскажет о горном туризме в Абхазии: трекинге, рафтинге, каньонинге, скитуре и фрирайде. На центральной аллее парка «Красная Пресня» можно будет познакомиться с фотовыставкой Тенгиза «Горная Абхазия».
На фестивале выступят ведущие абхазские исполнители и хореографические коллективы. Среди них музыкант Александр Шоуа, оперная певица Алиса Гицба. В программе выступления талантливых молодых исполнителей, таких как: Валерия Адлейба, Амра Барганджия, Саида Агрба, Гия Пилия, Милена Барциц, Виктория Лабия, национальные коллективы «Нарты» и «Алон».
Гости смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой. Гастрономический праздник устроит лучший абхазский ресторан Москвы «Ача-Чача». Гости смогут не только попробовать традиционные блюда абхазской кухни — айладж, ачашв, но и принять участие в мастер-классах по приготовлению аджинджух и вареников по-абхазски «ачачкуа».
Для желающих больше узнать о культуре Абхазии будут организованы уроки абхазского языка от инновационной школы Capital school center и он-лайн школы абхазского языка «Алашарбага», кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах «адаул».
На импровизированной знаменитой Сухумской набережной будет развернут вернисаж картин абхазских художников. На фестивале «Апсны» будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими, где дети смогут поиграть в национальные абхазские игры, научится мастерить поделки из ракушек и попасть на мастер-класс по изготовлению традиционных игрушек. Также гостей ждет конкурс на лучший рисунок «Какой я вижу Абхазию» и фотосессия в национальных костюмах.
Фестиваль организован Московской абхазской диаспорой при поддержке Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации. «Апсны», так называют свою родину сами абхазы, дословно переводится как «страна души».
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Новости Москвы , Александр Шоуа , Алиса Гицба , Абхазия
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