Москвичи полюбили воду

Москве из-за установившейся жаркой погоды возросло потребление воды. Об этом во вторник, 25 июня сообщил агентству «Москва» заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

По его словам, москвичи стали использовать больше воды для питья или хозяйственных нужд, а городские службы — для полива и орошения улиц.

Так, с 4 по 20 июня потребление воды в городе составляло в среднем 2765,9 тысячи кубометров в сутки против 2615,8 тысячи кубометров за аналогичный период прошлого года. На полив улиц в текущем году уходит в 1,7 раза воды больше, чем в 2018-м — 82,7 тысячи кубометров против 48,4 тысячи кубометров, уточнил Бирюков.

В начале июня в Москве установилась аномально жаркая погода. Так, 7 июня сообщалось, что почва в столице местами нагрелась до 51,5 градуса, а в среднем температура в городе превышала климатическую норму примерно на 8 градусов.