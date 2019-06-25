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Москвичи полюбили воду 

Мослента + ещё 1 3 часа назад
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
В Москве из-за установившейся жаркой погоды возросло потребление воды. Об этом во вторник, 25 июня сообщил агентству «Москва» заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, москвичи стали использовать больше воды для питья или хозяйственных нужд, а городские службы — для полива и орошения улиц.
Так, с 4 по 20 июня потребление воды в городе составляло в среднем 2765,9 тысячи кубометров в сутки против 2615,8 тысячи кубометров за аналогичный период прошлого года. На полив улиц в текущем году уходит в 1,7 раза воды больше, чем в 2018-м — 82,7 тысячи кубометров против 48,4 тысячи кубометров, уточнил Бирюков.
В начале июня в Москве установилась аномально жаркая погода. Так, 7 июня сообщалось, что почва в столице местами нагрелась до 51,5 градуса, а в среднем температура в городе превышала климатическую норму примерно на 8 градусов.
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Новости Москвы , Петр Бирюков , АГН "Москва" , Москва
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