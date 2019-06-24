Сергей Собянин рассказал о местах празднования Дня молодежи в Москве

Главной площадкой празднования Дня молодежи в Москве станет Парк культуры и отдыха имени Горького. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Так, в парке Горького на 22 площадках будут проходить квесты и дебаты, мастер-классы, спортивные занятия, веселые и увлекательные игры и мероприятия и даже стендап-шоу. В парке будет также открыта творческая набережная.

Посмотрите, где и как Москва отметит День молодежи. Главной площадкой будет #ПаркГорького c мастер-классами по скалолазанию, паркуру и уличным танцам. https://t.co/LI3tTS0p7G— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 24 июня 2019 г.

Всего праздничные мероприятия пройдут на более чем 70 площадках, в них примут участие более 100 тысяч человек. Полный список мероприятий и мест их проведения опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

На сегодняшний день в столице проживает 2,5 миллиона молодых людей.

День молодежи в этом году отмечается 27 июня.