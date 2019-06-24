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Сергей Собянин рассказал о местах празднования Дня молодежи в Москве 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Главной площадкой празднования Дня молодежи в Москве станет Парк культуры и отдыха имени Горького. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
Так, в парке Горького на 22 площадках будут проходить квесты и дебаты, мастер-классы, спортивные занятия, веселые и увлекательные игры и мероприятия и даже стендап-шоу. В парке будет также открыта творческая набережная.
Всего праздничные мероприятия пройдут на более чем 70 площадках, в них примут участие более 100 тысяч человек. Полный список мероприятий и мест их проведения опубликован на официальном сайте мэра Москвы.
На сегодняшний день в столице проживает 2,5 миллиона молодых людей.
День молодежи в этом году отмечается 27 июня.
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Новости Москвы , Сергей Собянин , Москва
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