Новые объекты здравоохранения построят в столице

Новые объекты здравоохранения планируют построить в ближайшие пять лет. Для этого власти столицы выделят дополнительные средства. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы

Всего на возведение объектов направят около 90 миллиардов рублей.

— Перед нами стоит две большие задачи — это строительство новых объектов здравоохранения, вторая — реконструкция и ремонт существующих объектов, за это отвечают другие подразделения, — сообщил глава ведомства Андрей Бочкарев.

Отметим, что общая площадь новых объектов составит один миллион квадратных метров. Работы по капитальному ремонту зданий пройдут в 135 действующих поликлиниках, сообщили на сайте Агенства городских новостей «Москва».