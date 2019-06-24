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Новые объекты здравоохранения построят в столице 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Новые объекты здравоохранения планируют построить в ближайшие пять лет. Для этого власти столицы выделят дополнительные средства. Информацию об этом сообщили в пресс-службе Департамента строительства Москвы.
Всего на возведение объектов направят около 90 миллиардов рублей.
— Перед нами стоит две большие задачи — это строительство новых объектов здравоохранения, вторая — реконструкция и ремонт существующих объектов, за это отвечают другие подразделения, — сообщил глава ведомства Андрей Бочкарев.
Отметим, что общая площадь новых объектов составит один миллион квадратных метров. Работы по капитальному ремонту зданий пройдут в 135 действующих поликлиниках, сообщили на сайте Агенства городских новостей «Москва».
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Правительство Москвы , Москва
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