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В Москве во вторник объявили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на 25 июня из-за вероятных пожаров, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Пожарная опасность. Период предупреждения с 15.00 25 июня до 15.00 27 июня. Местами пожарная опасность 4 класса", — говорится в сообщении.
Также "оранжевый уровень" погодной опасности из-за вероятных пожаров объявлен по Московской области до 18.00 вторника. Уточняется, что в Шатурском районе пожароопасность достигает 5 класса.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила РИА Новости, что похолодание и сильные дожди ожидаются в Москве в последних числах июня, температура упадет до 15 градусов тепла.
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Новости Москвы , Погода , Елена Волосюк , РИА Новости , Москва
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