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Станцию «Печатники» на БКЛ оформят в стиле необрутализм 

Москва24 + ещё 4 44 минуты назад
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
В оформлении станции метро "Печатники" Большой кольцевой линии будут присутствовать черный, серый и белый цвета, а в дизайне будут преобладать лаконичность и сдержанность, характерные для стиля необрутализм. Об этом сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
"Из нержавеющей стали выполнят стены, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия. Как ранее сообщил Сергей Собянин, Большую кольцевую линию планируют замкнуть в 2023 году", — передает его слова пресс-служба Москомархитектуры.
Станция "Печатники" будет находиться на улице Шоссейной, на юго-востоке Москвы, в одноименном районе Юго-Восточного административного округа, на улице Шоссейная. Пассажиры смогут пересаживаться с нее на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии метро. По замыслу архитекторов, наземные вестибюли "Печатников" будут напоминать книжную полку. На улице вокруг станции посадят деревья и цветы, установят скамейки, фонари и урны.
Объект построят в рамках создания восточного участка БКЛ от станции "Каширская" до станции "Карачарово".
К 2023 году будут завершены основные работы на БКЛ. Также в Москве запустят несколько Московских центральных диаметров и откроют основные транспортно-пересадочные узлы. Всего в планах на ближайшие пять лет открыть более 30 новых станций и семь депо.
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