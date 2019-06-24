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Власти Москвы назвали сроки строительства метро во Внуково 

Российская Газета + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Строительство метро во Внуково может начаться в конце 2019 — начале 2020 года. Такие сроки на сегодняшней пресс-конференции обозначил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
"Сейчас активно ведется проектирование, уточняется трассировка, — уточнил руководитель депстроя. — Это не менее важный этап, чем само строительство".
Напомним, что ранее власти приняли решение продлить Калининско-Солнцевскую линию подземки в поселение Внуково на территории новой Москвы и одноименный столичный аэропорт. Почти одновременно с этим было озвучено, что в остальных аэровокзалах города метро не будет.
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Новости Москвы , Андрей Бочкарев , Международный аэропорт Внуково , Правительство Москвы
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