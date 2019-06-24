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Эксперт по долголетию высоко оценил социальное развитие Москвы 

Агентство «Москва» + ещё 15 4 часа назад
Фото: Mos.ru
Американский путешественник и писатель, автор книг «Голубые зоны» и «Правила долголетия» Дэн Бюттнер дал высокую оценку проекту «Здоровая Москва». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, уточнив, что такое заявление он сделал в ходе посещения одного из 46 павильонов «Здоровая Москва» в парке «Сокольники».
«Вместе с Д. Бюттнером павильон посетили министр счастья Бутана Дордже Пенджо, руководитель акселератора социальных проектов Ольга Филатова и директор парка «Сокольники» Андрей Лапшин. Эксперт высоко оценил проактивную работу правительства Москвы и особенно отметил усилия по созданию условий для активного долголетия», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что международные эксперты из США, Бутана и Греции высоко оценили и стартовавший в марте 2018 г. проект «Московское долголетие», в котором на данный момент принимают участие около 160 тыс. представителей старшего поколения.
«Они познакомились с его основными направлениями во время экскурсии по стенду «Парк долголетия», которую провел для них руководитель дирекции форума, заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов. Эксперты посетили открытые уроки по танцам, английскому языку и информационным технологиям, а также по новому направлению в проекте — театральному мастерству», — добавили в пресс-службе.
Д. Бюттнер также оценил условия в столичных медучреждениях, посетив три клиники в Москве.
«Клиники повернулись лицом к людям. Сейчас больница — это чистое красивое место, куда можно прийти измерить давление, сахар и сдать другие анализы. То, как эти клиники работают, позволяет выявить заболевание до того, как человеку придется ложиться в стационар. Это серьезные усилия. Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь», — приводятся в сообщении слова Д. Бюттнера.
Проект «Здоровая Москва», в рамках которого жители столицы могут проверить свое здоровье в специальных павильонах, стартовал 3 июня. Прием москвичей ведут врачи отделений медицинской профилактики детских и взрослых поликлиник департамента здравоохранения. Специалисты работают с 8:00 до 22:00 без перерывов на обед и выходных. В павильонах можно измерить внутриглазное давление, сделать электрокардиограмму, сдать анализы крови и пройти другие исследования. Результаты обследований сразу вносятся в электронную карту.
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Комментарии1
Новости Москвы , Владимир Филиппов , Ольга Филатова , Андрей Лапшин , Правительство Москвы , Бутан , Греция , Москва , США
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