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День молодежи отметят на 70 площадках в Москве 27 июня 

ТАСС + ещё 6 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Стендап-шоу, создание города из лего и битва кулинаров пройдут в Москве на праздновании Дня молодежи 27 июня. Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.
"В этом году праздничные мероприятия состоятся на 70 столичных площадках. В них примут участие свыше 100 тыс. человек. Главные события пройдут в Парке Горького. Гости смогут посмотреть битву кулинаров, присоединиться к созданию города из лего, а также принять участие в студенческих летних играх Москвы", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Парке Горького пройдут квесты, дебаты, также можно будет покататься на роликах и велосипедах, прочитать рэп, посостязаться в мастерстве приготовления шашлыков.
Отмечается, что специальную программу ко Дню молодежи с 26 по 30 июня подготовили 44 столичных культурных центра. Все мероприятия бесплатные, на некоторые из них необходима предварительная регистрация. "Программа рассчитана в основном на аудиторию от 12 до 35 лет, но на некоторые события приглашают прийти всей семьей. Горожан ждут занятия по актерскому мастерству и живописи, концерт джазовой музыки, поэтический баттл, спортивные соревнования и многое другое", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
В частности, в отделении "Юность" центра культуры "Гармония" на улице Дубнинская 26 июня пройдет мастер-класс по актерскому и ораторскому мастерству для горожан старше 12 лет. А 27 июня в 19:00 на крыше культурного центра "Москворечье" выступит женский музыкальный оркестр "Мисс Джаз", который исполнит джазовые стандарты, известные советские песни, музыкальные композиции с импровизацией. В доме культуры "Гайдаровец" состоится поэтический квартирник, на котором пройдет состязание начинающих и профессиональных рэперов и бардов.
День молодежи был учрежден в СССР 7 февраля 1958 года и отмечался ежегодно в последнее воскресенье июня. С 1993 года его празднуют 27 июня.
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Новости Москвы , Наталья Сергунина , Москва
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