Движение на ряде улиц на севере Москвы ограничено по 15 августа из-за реконструкции газопровода

Движение на ряде улиц в САО ограничено по 15 августа из-за реконструкции газопровода, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«Ограничения движения в связи с реконструкцией газопровода в САО действуют по 15 августа круглосуточно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение ограничено на участке ул. Асеева в районе д. 2 на одой полосе с сохранением существующего количества полос на счет ликвидации парковочного пространства; на участках Шебашевского проезда от д. 7 до д. 5, на ул. Усиевича от д. 5 до д. 7, в Шебашевском проезде в районе д. 8, корп. 2 и в районе д. 7 и д. 11, корп. 11 на ул. Черняховского на одной полосе с организацией приоритетного пространства. Также же движение ограничено на ул. Усиевича в районе д. 5 и на пересечении ул. Черняховского и ул. Красноармейская на одной полосе.