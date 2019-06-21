Центр #Моякарьера предлагает школьникам 14-18 лет провести каникулы в проекте "Лето моей карьеры". Это тренинги, экскурсии и встречи с интересными людьми. Думаю, хороший шанс познакомиться с профессиями и прокачать навыки, полезные для будущего. https://t.co/LmHTvniUO2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 июня 2019 г.