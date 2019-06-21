Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей официальной странице в сети Twitter сообщение, в котором рассказал о проекте «Лето моей карьеры», рассчитанном на школьников в возрасте от 14 до 18 лет.
Центр #Моякарьера предлагает школьникам 14-18 лет провести каникулы в проекте "Лето моей карьеры". Это тренинги, экскурсии и встречи с интересными людьми. Думаю, хороший шанс познакомиться с профессиями и прокачать навыки, полезные для будущего. https://t.co/LmHTvniUO2— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 июня 2019 г.
— Это тренинги, экскурсии и встречи с интересными людьми. Думаю, хороший шанс познакомиться с профессиями и прокачать навыки, полезные для будущего, — написал Сергей Собянин в соцсети.
В своем сообщении мэр Москвы указал ссылку, перейдя по которой можно ознакомиться с подробностями проекта, организуемого центром «Моя карьера».