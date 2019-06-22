Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У станций МЦД будет единый архитектурный стиль 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: © archsovet.msk.ru
У станций Московских центральных диаметров (МЦД) будет единый архитектурный стиль, передаёт сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству столицы.
В настоящее время разрабатываются концептуальные проекты планировки территорий у МЦД.
«В рамках проекта будут созданы новые остановочные пункты, для них разрабатывается единый архитектурный стиль. Часть остановок перенесут, чтобы сократить время пересадки», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Ранее сообщалось, что первые два МЦД планируют запустить в конце 2019 — начале 2020 года.
Также, как передавало Newinform, в Петербурге рассказали о планах увеличения числа станций метро.
RT на русском: последние новости
В парке Горького состоялся праздник выпускников Фестиваль Чехии пройдёт в Москве в августе В Москве открыли четыре новых станции метро
Новости Москвы , Сергей Кузнецов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ92
Россияне массово сдают билеты в Грузию118
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности62
Путин высказался о возможности отдать Курилы419
«Пистолет у виска империализма» получит пушки-роботы3
Видео
05:50
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности
Политика Кавказ
02:48
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с РФ
В мире
05:50
Россияне массово сдают билеты в Грузию
Общество
04:21
Алибасов рассказал о своем состоянии
Шоу-бизнес
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
00:58
Крыму предрекли «обезвоживание»
Политика
03:33
Путин высказался о возможности отдать Курилы
Политика
03:52
Украинцы рассказали об отношении к русскому языку
В мире Украина
00:25
«Дочь не видела чистой воды»
Общество
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение