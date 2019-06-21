В парке Горького состоялся праздник выпускников

Более 22 тыс. учащихся из 338 московских школ отметили окончание учёбы на городском празднике выпускников в парке Горького. Парк был открыт только для вчерашних школьников, которые могли посетить различные тематические площадки. Главным же объектом праздника стал концерт на Пушкинской набережной, где выступили многие известные российские артисты, которых выбрали сами выпускники. Как проходили торжества в Парке Горького — в галерее RT.