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В Москве на вечер субботы объявили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Москве с вечера субботы до раннего утра воскресенья из-за дождя, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным данным, период предупреждения по Москве из-за кратковременного дождя действует с 18.00 22 июня до 03.00 23 июня. По информации Гидрометцентра, в Московской области объявлен "оранжевый" уровень опасности, период предупреждения — до 18.00 22 июня; отмечается, что в Шатурском и Павлово-Посадском районе объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Кроме того, в Подмосковье объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за кратковременного дождя, период предупреждения — с 13.00 22 июня до 17.00 23 июня.
Днем в субботу ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза; ветер юго-западный/западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха в столице поднимется до 31-33 градусов тепла.
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Новости Москвы , Погода , Москва
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