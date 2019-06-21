Москвичи смогут провериться на предрасположенность к наркомании

Жители и гости столицы смогут провериться на предрасположенность к зависимостям. Акция, подготовленная к Международному дню свободы предлагает пройти специальный тест, который выявит, насколько человек склонен к наркомании.

Специалисты Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения Москвы смогут проконсультировать любого желающего и провести скрининг-диагностику и генетический анализ на предрасположенность к зависимостям.

Мероприятие пройдет двадцать шестого июня в Парке Победы на Поклонной горе, двадцать пятого июня — в Таганском парке и двадцать седьмого июня — на открытой площадке недалеко от станции метро «Каширская».

Помимо этого, в эти дни жители Москвы смогут посетить Дни открытых дверей в наркологических диспансерах.

С восьми утра и до самого вечера в диспансерах будут работать врачи, которые расскажут всем желающим о профилактике наркомании и формировании здорового образа жизни.

Двери следующих диспансеров будут открыты для лекций о здоровье и консультаций по проблеме наркозависимости: наркологический диспансер №1 (ул. Садовническая, д. 73, стр. 2), наркологический диспансер №2 (ул. Куусинена, д. 4, корп. 3), наркологический диспансер №3 (ул. Таймырская, д. 8, корп. 1)». Об этом сообщает агенство городских новостей «Москва». Читайте также: Москвичам рассказали, как правильно заниматься спортом на регулярной основе.