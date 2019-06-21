Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мобильные патрули спасателей на велосипедах и электрокарах вышли на столичные улицы 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожарно-спасательный гарнизон Москвы увеличил число патрулей и частоту патрулирования лесопарковых зон, а также выпустил на улицы мобильные патрули, оснащенные велосипедами и электрокарами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
— Свыше 1,4 тыс. сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных и спасателей проводят патрулирование лесопарковых зон и водоемов по более чем 200 маршрутам. Отдыхающим разъясняют правила пожарной безопасности, а также напоминают о запрете разведения открытого огня на территории города и правила безопасности на водных объектах, — передает агентство городских новостей «Москва».
Сотрудники МЧС и добровольцы обеспечены средствами оказания первой помощи и пожаротушения, оказывают консультации по безопасности жизнедеятельности.
На границах лесопарковых зон организовано 13 временных подвижных отрядов для тушения природных пожаров, силами ГКУ «Московский авиационный центр» проводится мониторинг с воздуха, на воде в усиленном режиме дежурят 120 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы и сотрудников Госинспекции по маломерным судам московского МЧС.
Вечерняя Москва: последние новости
Сергей Собянин рассказал о проекте «Лето моей карьеры» Гидрометцентр объявил об опасности столичной погоды на выходных Выпускники Московского суворовского училища получили аттестаты в Кремле
Комментарии1
Новости Москвы , МЧС , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявился «настоящий владелец» миллионов Захарченко46
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии57
ЕС пригрозил России и Донбассу372
Раскрыта реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси72
Пригожин стал мушкетером
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
01:01
«Избила мне глазки»: мать искусала детей за «переедание»
Происшествия
02:08
Алсу не сдержала обещание после скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:33
РФ начинает новую программу космических исследований
Наука и техника Оружие
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение