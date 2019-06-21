Мобильные патрули спасателей на велосипедах и электрокарах вышли на столичные улицы

Пожарно-спасательный гарнизон Москвы увеличил число патрулей и частоту патрулирования лесопарковых зон, а также выпустил на улицы мобильные патрули, оснащенные велосипедами и электрокарами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.

— Свыше 1,4 тыс. сотрудников территориального пожарно-спасательного гарнизона столицы и добровольных пожарных и спасателей проводят патрулирование лесопарковых зон и водоемов по более чем 200 маршрутам. Отдыхающим разъясняют правила пожарной безопасности, а также напоминают о запрете разведения открытого огня на территории города и правила безопасности на водных объектах, — передает агентство городских новостей «Москва».

Сотрудники МЧС и добровольцы обеспечены средствами оказания первой помощи и пожаротушения, оказывают консультации по безопасности жизнедеятельности.

На границах лесопарковых зон организовано 13 временных подвижных отрядов для тушения природных пожаров, силами ГКУ «Московский авиационный центр» проводится мониторинг с воздуха, на воде в усиленном режиме дежурят 120 спасателей Московской городской поисково-спасательной службы и сотрудников Госинспекции по маломерным судам московского МЧС.