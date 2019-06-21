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В Москве посчитали выпускников 

Мослента + ещё 9 2 часа назад
Фото: Максим Блинов/ РИА "Новости"
Около 24,5 тысяч человек отметили выпускной в парке Горького и в Кремлевском дворце в Москве, об этом сообщает РИАМО со ссылкой на данные полиции.
«К охране общественного порядка и безопасности на выпускных вечерах привлечены более 38 тысяч сотрудников полиции», — сообщили в МВД, уточнив, что преступлений и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.
Всего в стране свыше 652 тысяч выпускников приняли участие в праздничных вечерах.
В прошлом году для поиска спрятанного в парке Горького алкоголя перед городским выпускным привлекли кинологов.
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Новости Москвы , Общество , РИАМО , Москва
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