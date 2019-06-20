Первая тысяча выпускников столицы попала на главный праздник в Парк Горького

На территории Парка Горького 20 июня начался праздник ежегодный праздник «Московский выпускной— 2019». На данной площадке праздник проходит седьмой год подряд.

-На данный момент на теорию парка прошла первая тысяча выпускников. Всего в этом году на выпускной придут 27 тысяч выпускников. Это рекордное количество, — Руководитель департамент культуры Александр Кибовский

Для гостей праздника подготовили множество интерактивных зон. Также в Парке Горького две музыкальные зоны.

Отметим, что в этом году из школ выпустились 55 тысяч человек.

— На главный праздник приедут выпускники из 336 школ столицы. Специально для выпускников мы подготовили автобусы, на которых они сюда приехали. Всего было выделено свыше 700 автобусов, — рассказал Александр Кибовский.

Он добавил, что самое интересная праздничная программа начнётся после полуночи.

Во время всего мероприятия на территории парка будет дежурить сотрудники полиции и бригады скорой помощи.