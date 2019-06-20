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Первая тысяча выпускников столицы попала на главный праздник в Парк Горького 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
На территории Парка Горького 20 июня начался праздник ежегодный праздник «Московский выпускной— 2019». На данной площадке праздник проходит седьмой год подряд.
-На данный момент на теорию парка прошла первая тысяча выпускников. Всего в этом году на выпускной придут 27 тысяч выпускников. Это рекордное количество, — Руководитель департамент культуры Александр Кибовский.
Для гостей праздника подготовили множество интерактивных зон. Также в Парке Горького две музыкальные зоны.
Отметим, что в этом году из школ выпустились 55 тысяч человек.
— На главный праздник приедут выпускники из 336 школ столицы. Специально для выпускников мы подготовили автобусы, на которых они сюда приехали. Всего было выделено свыше 700 автобусов, — рассказал Александр Кибовский.
Он добавил, что самое интересная праздничная программа начнётся после полуночи.
Во время всего мероприятия на территории парка будет дежурить сотрудники полиции и бригады скорой помощи.
-Парк является полностью зеленой зоной. Утром специалисты провели проверку вместе обученными собаками. Употребление алкоголя на территории Парка запрещено, — уточнил глава ведомства.
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Новости Москвы , Александр Кибовский
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