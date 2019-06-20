Московский метрополитен выпустил карты «Тройка» с уникальным дизайном

Карты посвящены новым станциям Сокольнической линии метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

Тираж тематических карт составил 40 тысяч штук — по 10 тысяч в дизайне каждой станции. На новых станциях «Тройка» продается только в одном дизайне. Например, карту «Тройка» с изображением станции «Коммунарка» можно будет приобрести только на «Коммунарке».

Напомним, четыре новых станции открыли для пассажиров на Сокольнической линии метро в четверг. Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» на «красной» ветке серьезно улучшат транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов столицы, которые смогут экономить на поездках до часа в день.