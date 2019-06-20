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Московский метрополитен выпустил карты «Тройка» с уникальным дизайном 

Москва меняется 5 часов назад
Фото: instagram.com/newmskru
Карты посвящены новым станциям Сокольнической линии метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».
Тираж тематических карт составил 40 тысяч штук — по 10 тысяч в дизайне каждой станции. На новых станциях «Тройка» продается только в одном дизайне. Например, карту «Тройка» с изображением станции «Коммунарка» можно будет приобрести только на «Коммунарке».
Напомним, четыре новых станции открыли для пассажиров на Сокольнической линии метро в четверг. Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» на «красной» ветке серьезно улучшат транспортную ситуацию и обслуживание жителей Троицкого и Новомосковского округов столицы, которые смогут экономить на поездках до часа в день.
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