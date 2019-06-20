Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравление, адресованное столичным выпускникам.
— Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! — написал Собянин. — Но учеба не завершается со школой и вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день.
Глава города пожелал выпускникам «сохранить интерес к знаниям».
— Только так можно раскрыть свои таланты, — дал напутствие Сергей Собянин.