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Сергей Собянин поздравил столичных выпускников с окончанием школы 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравление, адресованное столичным выпускникам.
— Дорогие выпускники, поздравляю с окончанием школы! — написал Собянин. — Но учеба не завершается со школой и вузом. Сегодня мир меняется стремительно, и если вы хотите приносить пользу себе и людям, надо учиться каждый день.
Глава города пожелал выпускникам «сохранить интерес к знаниям».
— Только так можно раскрыть свои таланты, — дал напутствие Сергей Собянин.
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Новости Москвы , Образование , Сергей Собянин , Москва
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