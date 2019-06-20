Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова. Слова поздравления мэр разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«От всей души поздравляю с днем рождения знаменитого телеведущего и ученого Н. Дроздова! Благодаря вам мы много лет путешествовали «В мире животных», удивлялись и совершали открытия. Желаю вам, Николай Николаевич, крепкого здоровья и благополучия!», — написал С. Собянин.
Н. Дроздов — советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, путешественник и популяризатор науки, профессор географического факультета МГУ им. М. Ломоносова. С 1977 г. по 2019 г. вел телепередачу «В мире животных».