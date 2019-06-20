Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность столичных дорог оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

По его данным, на внешней стороне МКАД автомобильные заторы образовались на севере (в районах Дмитровский, Левобережный, Ховрино), на северо-западе (в районах Северное Тушино, Южное Тушино и Покровское-Стрешнево), на западе (в районе Тропарево-Никулино), на юго-западе (в районах Теплый Стан, Ясенево), на юго-востоке (в районе Выхино-Жулебино), на востоке (в районах Ивановское, Лосиноостровский). На внутренней стороне МКАД затруднения наблюдаются на северо-западе (в районе Строгино), на западе (в районах Крылатское, Кунцево), на юге (в районах Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Южное, Братеево), на юго-востоке (в районах Капотня, Новогиреево), на северо-востоке (в районах Северное Медведково, Бибирево и Лианозово).

Затруднения в движении отмечаются на Ленинградском, Пятницком, Звенигородском, Новосходненском, Волоколамском, Новорижском, Рублевском, Можайском, Минском, Киевском, Калужском, Боровском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском, Дмитровском, Алтуфьевском шоссе, а также шоссе Энтузиастов, на Ленинградском, Кутузовском, Севастопольском, Нахимовском, Рязанском проспектах, проспекте Маршала Жукова, проспекте Маршала Жукова, проспекте Андропова, проспекте Мира, а также ул. Мосфильмовская, Бакинская, Профсоюзная, Люблинская, Бутырская.

На Третьем транспортном кольце и Садовом кольце движение преимущественно затруднено.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на Большом Устьинском, Комиссариатском, Малом и Большом Москворецких, Малом и Большом Каменных мостах, на Кремлевской, Москворецкой, Котельнической, Садовнической, Болотной, Овчинниковской, Котельнической, Кадашевской, Пречистенской, Якиманской, Космодамианской, Шлюзовой набережных, на ул. Балчуг, Варварка, Солянка, Тверская, Большая Никитская, Остоженка, Пречистенка, Малая Бронная, Большая Бронная, Неглинная, Большая Дмитровка, Большая Лубянка, Мясницкая, на Новой площади, в Театральном, Лубянском и Китайгородском проездах.

Согласно данным сервиса, в 20:00 загруженность столичных дорог снизится до четырех баллов, а в 21:00 — до трех.