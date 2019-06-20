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Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев 

Вечерняя Москва + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В большинстве районов Москвы детсады принимают малышей с двух с половиной лет. А с 1 июля минимальный возраст ребенка, которого можно будет отдать в садик, уменьшится еще на два месяца. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.
— Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с двух с половиной лет, — написал Собянин. — А с 1 июля, также в большинстве районов, садики начнут принимать детей с 2 лет 4 месяцев.
Как заметил мэр, это поможет мамам скорее вернуться к работе или найти время для себя.
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