Детские сады Москвы начнут принимать малышей с двух лет четырех месяцев

В большинстве районов Москвы детсады принимают малышей с двух с половиной лет. А с 1 июля минимальный возраст ребенка, которого можно будет отдать в садик, уменьшится еще на два месяца. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

— Мы проделали большую работу, чтобы в подавляющем большинстве районов Москвы были места в детсадах для малышей с двух с половиной лет, — написал Собянин. — А с 1 июля, также в большинстве районов, садики начнут принимать детей с 2 лет 4 месяцев.

Как заметил мэр, это поможет мамам скорее вернуться к работе или найти время для себя.