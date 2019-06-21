Выпускники Московского суворовского училища получили аттестаты в Кремле

Торжественная церемония объединенного выпуска Московского суворовского училища, Московского военно-музыкального училища имени Халилова и Пансиона воспитанниц Министерства обороны состоялась на Соборной площади столичного Кремля.

Девушек и юношей с успешным окончанием учебных заведений поздравил заместитель главы Минобороны Николай Панков. Отметим, что на церемонии присутствовали 213 выпускников.

— Вы завершили обучение, получили свои документы об образовании. Это событие, безусловно, является знаменательной вехой в вашей жизни и в вашей профессиональной биографии. Позади у вас годы напряжённой учёбы, в ходе которых педагоги и воспитатели передавали вам свои знания и опыт. Большое спасибо, уважаемые наставники, — передает слова Панкова пресс-служба Общественной организации «Московские суворовцы».

Добавим, что после церемонии вручения аттестатов суворовцы, военные музыканты и воспитанницы прошли торжественным маршем по Соборной площади.