В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства столицы

"Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом у рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей, члены которой живут в мире и согласии друг с другом. Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное", — приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Вес каждого рысенка составляет около 500 граммов. В настоящее время они все время проводят с матерью, питаются молоком. Отец котят охраняет их и вольер и наблюдает за посетителями зоопарка. Старшие братья и сестры новорожденных рысят пока лишь изредка подходят к ним, чтобы обнюхать.

Восточносибирские рыси занесены в Международную Красную книгу.