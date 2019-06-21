Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей 

ТАСС + ещё 7 3 часа назад
Фото: ТАСС
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке. Об этом в пятницу сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом у рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей, члены которой живут в мире и согласии друг с другом. Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное", — приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
Ver essa foto no Instagram

ГАЙКА И ЧИП СТАЛИ РОДИТЕЛЯМИ В ТРЕТИЙ РАЗ: пополнение у восточно-сибирских рысей в Московском зоопарке ⚡️⚡️⚡️ 20 мая у пары наших рысей родилось два детеныша. Это третий помет для 10-летних Гайки и Чипа. Впервые они обзавелись потомством в 2017 году. Сейчас малышам всего лишь месяц от роду, и все свое время они проводят рядом с матерью. Вес малышей приблизительно равен 500 г, уточнить его, а также осмотреть рысят будет возможность только через пару месяцев в рамках ветеринарного тренинга. Пока что заботливая мама-рысь не подпускает к детенышам посторонних. Она регулярно переносит котят из одного укрытия в другое: в природе рыси и другие кошачьи делают это, чтобы сбить с толку хищников, которые могут найти детенышей по запаху. Другие члены рысиной семьи проявляют к новорожденным большое любопытство. Первые недели самка настороженно относилась к этому, но сейчас стала позволять своим старшим детенышам подходить к котятам, обнюхивать их. Совсем скоро она начнет оставлять новорожденных на попечение старших братьев и сестер, как это было в прошлом году. Годовалые самки Бусинка и Тыковка и самцы Зигфрид и Тристан смогут принять самое активное участие в выращивании и воспитании котят. 🐈🌿🐾 Рождение детенышей у пары наших рысей — радостное и очень важное событие. Многие годы наши специалисты работали над тем, чтобы соединить Гайку и Чипа, однако животные достаточно прохладно относились друг другу, поэтому пару долгое время не удавалось сформировать. Только в 2017 году наши старания увенчались успехом и у рысей появилось первое потомство. Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом для рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям, в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей — своеобразный прайд, члены которого живут в тесном контакте друг с другом. Для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное. Увидеть новорожденных рысят и понаблюдать за их взрослыми сородичами можно в «Кошачьем ряду», расположенном на старой территории зоопарка. Ph: Н. Назарова

Uma publicação compartilhada por  Московский зоопарк (@moscow_zoo_official) em 

Вес каждого рысенка составляет около 500 граммов. В настоящее время они все время проводят с матерью, питаются молоком. Отец котят охраняет их и вольер и наблюдает за посетителями зоопарка. Старшие братья и сестры новорожденных рысят пока лишь изредка подходят к ним, чтобы обнюхать.
Восточносибирские рыси занесены в Международную Красную книгу.
ТАСС: последние новости
Часть детских садов Москвы с 1 июля начнут принимать детей с двух лет и четырех месяцев Мэр Москвы открыл новый Дворец гимнастики в Лужниках Парковки у новых станций красной ветки московского метро будут бесплатными до 1 октября
Комментарии
Новости Москвы , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россия — враг»: cобравшимся в Грузию россиянам сделали предупреждение153
«Это госпереворот»: кто стоит за беспорядками в Грузии659
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова63
Российские власти взялись за ЖКХ105
Пинком под зад? Как сэкономили на Дроздове30
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:44
«Россия — враг»: cобравшимся в Грузию россиянам сделали предупреждение
Общество
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
00:26
«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире Политика
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение