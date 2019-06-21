"Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом у рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей, члены которой живут в мире и согласии друг с другом. Дело в том, что для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное", — приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
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ГАЙКА И ЧИП СТАЛИ РОДИТЕЛЯМИ В ТРЕТИЙ РАЗ: пополнение у восточно-сибирских рысей в Московском зоопарке ⚡️⚡️⚡️ 20 мая у пары наших рысей родилось два детеныша. Это третий помет для 10-летних Гайки и Чипа. Впервые они обзавелись потомством в 2017 году. Сейчас малышам всего лишь месяц от роду, и все свое время они проводят рядом с матерью. Вес малышей приблизительно равен 500 г, уточнить его, а также осмотреть рысят будет возможность только через пару месяцев в рамках ветеринарного тренинга. Пока что заботливая мама-рысь не подпускает к детенышам посторонних. Она регулярно переносит котят из одного укрытия в другое: в природе рыси и другие кошачьи делают это, чтобы сбить с толку хищников, которые могут найти детенышей по запаху. Другие члены рысиной семьи проявляют к новорожденным большое любопытство. Первые недели самка настороженно относилась к этому, но сейчас стала позволять своим старшим детенышам подходить к котятам, обнюхивать их. Совсем скоро она начнет оставлять новорожденных на попечение старших братьев и сестер, как это было в прошлом году. Годовалые самки Бусинка и Тыковка и самцы Зигфрид и Тристан смогут принять самое активное участие в выращивании и воспитании котят. 🐈🌿🐾 Рождение детенышей у пары наших рысей — радостное и очень важное событие. Многие годы наши специалисты работали над тем, чтобы соединить Гайку и Чипа, однако животные достаточно прохладно относились друг другу, поэтому пару долгое время не удавалось сформировать. Только в 2017 году наши старания увенчались успехом и у рысей появилось первое потомство. Рожденные в этом году детеныши стали третьим пометом для рысей, поэтому теперь можно с уверенностью сказать, что вопреки всем сложностям, в Московском зоопарке появилась настоящая семья рысей — своеобразный прайд, члены которого живут в тесном контакте друг с другом. Для рысей подобная форма социальной организации не характерна. В природе они обычно живут поодиночке, как и другие кошки. Так что в какой-то мере наш рысиный прайд — явление уникальное. Увидеть новорожденных рысят и понаблюдать за их взрослыми сородичами можно в «Кошачьем ряду», расположенном на старой территории зоопарка. Ph: Н. Назарова