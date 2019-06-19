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Здание МХТ имени А. П. Чехова в Москве отреставрируют 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мосгорнаследие дало задание разработать проект реставрации Московского художественного театра имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, после согласования которого начнутся сами работы. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.
"Здание МХТ, расположенное по адресу: Камергерский переулок, д. 3, стр. 1, является объектом культурного наследия федерального значения. Этот трехэтажный кирпичный дом был построен в XIX веке. В настоящий момент Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ", — говорится в сообщении.
Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, слова которого приводит пресс-служба, для подготовки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены особенности здания, описаны будущие архитектурные решения. Он добавил, что здание обрело свой современный облик благодаря реконструкции 1902 года, проведенной архитектором Федором Шехтелем, в это же время на фасаде был установлен барельеф "Волна" скульптора Голубкиной.
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Новости Москвы , Алексей Емельянов , Москва
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