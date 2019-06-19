Здание МХТ имени А. П. Чехова в Москве отреставрируют

Мосгорнаследие дало задание разработать проект реставрации Московского художественного театра имени А. П. Чехова в Камергерском переулке, после согласования которого начнутся сами работы. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Здание МХТ, расположенное по адресу: Камергерский переулок, д. 3, стр. 1, является объектом культурного наследия федерального значения. Этот трехэтажный кирпичный дом был построен в XIX веке. В настоящий момент Мосгорнаследие выдало правообладателю задание на разработку научно-проектной документации. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ", — говорится в сообщении.