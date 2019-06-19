Анастасия Ракова рассказала об изменениях в социальной сфере столицы

Анастасия Ракова. В социальной сфере важен проактивный подход. Об этом 19 июня в рамках III форума социальных инноваций регионов сообщила заместитель мэра Москвы

По ее словам, систему социальной защиты нужно менять с учетом предыдущего опыта и добавлять новации. Изменения будут основаны на четырех принципах: проактивность, максимальная индивидуализация, конвергентный подход и применение технологий.

— В Москве живут 185 тысяч людей старше 80 лет, инвалиды I и II групп, у которых вообще нет родственников, — сказала Анастасия Ракова.

Чтобы оказать им помощь, нужны десятки тысяч людей. Благодаря современным технологиям можно дистанционно мониторить ситуацию и выявлять тех, кому нужна помощь. Социальные службы придут к человеку сами. Заместитель мэра также привела в пример тесты по самодиагностике, которые недавно стали доступны московским школьникам в рамках проекта «Московская электронная школа». По ее мнению, гораздо проще проверить знания ребенка дома, чем идти куда-то для этого.

— В итоге уже 200 тысяч ребят прошли полмиллиона диагностик, — подчеркнула она.

Рассказала Анастасия Ракова и про павильоны «Здоровая Москва», которые открылись этим летом в парках города. Все это делается для того, чтобы максимально упростить прохождение диспансеризации, оказание услуг, сдачу тестов и многие другие процессы, которые человеку необходимо пройти, но он по каким-то причинам этого не делает.

— Мы также должны везде обеспечить единый стандарт доступности услуг. В какой-то поликлинике есть кардиолог, а в какой-то его нет, значит, он недоступен, — сказала Анастасия Ракова.

Этот подход как раз учтен в новом стандарте работы поликлиник, который разработан в Москве. Согласно ему, самые востребованные врачи будут во всех поликлиниках, а их кабинеты расположатся на нижних этажах, чтобы попасть к ним было максимально просто.

В качестве положительного уже реализованного примера Ракова привела программу «Московское долголетие», в рамках которой все четыре направления занятий есть во всех районах. Тем не менее заммэра считает, что нужно двигаться в сторону индивидуального учета потребностей.