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Пешеходный мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку оборудуют двумя лифтами 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пешеходный мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку, который соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные напротив Киевского вокзала, оснастят двумя лифтами для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Приспособление для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности пешеходного моста Богдана Хмельницкого (замена подъемного оборудования)» по адресу: район Хамовники, Центральный административный округ города Москвы, район Дорогомилово, Западный административный округ города Москвы», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в соответствии с проектом, согласованным Мосгосэкспертизой, планируется демонтаж существующих подъемников с гидравлическим приводом, металлических конструкций лифтовых шахт и стеклянных панелей ограждений. Вместо этого будет устроен внутренний металлический каркас лифтовой шахты, новые монолитные железобетонные парапеты, облицованные гранитными плитками, а затем шахты заново остеклят.
«Лифтовое оборудование двух шахт для обслуживания маломобильного населения рассчитано на грузоподъемность 630 кг. Также будет обновлено электроснабжение лифтового оборудования и проведена замена существующих шкафов автоматического ввода резерва», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.
Добавляется, что также модернизируются системы отопления и вентиляции, обновится освещение: будут установлены новые светодиодные светильники, в том числе и в машинных помещениях лифтов.
«Пожарные и охранные извещатели, переговорные устройства, охранно-пожарные приборы, контроллеры и другие средства в комплексе сформируют единую систему диспетчерского контроля и управления», — добавил В. Леонов.
Помимо этого, за лифтами будет обеспечен видеоконтроль при помощи камер, цифровых видеорегистраторов и их оснащения источниками бесперебойного питания.
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Новости Москвы , Валерий Леонов , Москва
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