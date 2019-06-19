Пешеходный мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку оборудуют двумя лифтами

Пешеходный мост Богдана Хмельницкого через Москву-реку, который соединяет Бережковскую и Ростовскую набережные напротив Киевского вокзала, оснастят двумя лифтами для маломобильных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Приспособление для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности пешеходного моста Богдана Хмельницкого (замена подъемного оборудования)» по адресу: район Хамовники, Центральный административный округ города Москвы, район Дорогомилово, Западный административный округ города Москвы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в соответствии с проектом, согласованным Мосгосэкспертизой, планируется демонтаж существующих подъемников с гидравлическим приводом, металлических конструкций лифтовых шахт и стеклянных панелей ограждений. Вместо этого будет устроен внутренний металлический каркас лифтовой шахты, новые монолитные железобетонные парапеты, облицованные гранитными плитками, а затем шахты заново остеклят.

«Лифтовое оборудование двух шахт для обслуживания маломобильного населения рассчитано на грузоподъемность 630 кг. Также будет обновлено электроснабжение лифтового оборудования и проведена замена существующих шкафов автоматического ввода резерва», — приводятся в сообщении слова председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова.

Добавляется, что также модернизируются системы отопления и вентиляции, обновится освещение: будут установлены новые светодиодные светильники, в том числе и в машинных помещениях лифтов.

«Пожарные и охранные извещатели, переговорные устройства, охранно-пожарные приборы, контроллеры и другие средства в комплексе сформируют единую систему диспетчерского контроля и управления», — добавил В. Леонов.

Помимо этого, за лифтами будет обеспечен видеоконтроль при помощи камер, цифровых видеорегистраторов и их оснащения источниками бесперебойного питания.