Началось благоустройство территории у станции метро «Окская»

Стартовало благоустройство территории у строящейся станции "Окская" Некрасовской линии метро, говорится на портале мэра и правительства столицы

Работы затронут участок площадью почти 19 гектаров. Установлены ограждения и временные знаки, предупреждающие о ремонте.

"Начались работы по установке бордюрного камня. Протяженность бордюров составит более 30 тысяч метров. Кроме того, в рамках комплексного благоустройства территории будет разбито почти 92 тысячи квадратных метров газонов. Планируется также установить 545 опор освещения с энергосберегающими лампами и почти 100 лавочек и урн", — рассказали в департаменте капремонта.

Осенью здесь высадят около 60 деревьев и более 760 кустарников. Все работы планируется завершить до конца 2019 года.

Станцию "Окская" сделают в бело-голубых тонах, отразив в дизайне тему воды. Потолок облицуют цветным металлом, а кольцевые светильники будут имитировать расходящиеся по воде круги. Края платформы отделят от путей стеклянной стеной с раздвижными дверями, которые будут открываться только при подходе поезда.

Два выхода с 30-метровой глубины поведут на улицу Окская и Рязанский проспект. Пассажиропоток здесь составит 140 тысяч человек.

В начале июня было запущено движение по первому участку Некрасовской линии столичной подземки. Для пассажиров заработали станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Второй участок линии со станциями "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная" планируется запустить в конце года.

Некрасовская линия будет интегрирована с Большой кольцевой линией.