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Спутник отправят в космос в честь юбилея ВДНХ 

РИАМО + ещё 4 2 часа назад
Фото: сайт Мэра Москвы
Малый космический аппарат (МКА) формата 3U CubeSat запустят с космодрома «Восточный» в Амурской области 5 июля в 08:41 по московскому времени в честь юбилея ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«Запуск спутника — это уникальное событие в истории ВДНХ, призванное познакомить с выставкой людей во всем мире. За сутки космический аппарат будет делать 16 витков вокруг Земли, передавая сигналы в радиолюбительском диапазоне в разные уголки планеты. Таким образом, все, кто имеет радиолюбительские станции, смогут получать сообщения о значимых событиях из жизни ВДНХ», — сказал сотрудник пресс-службы ВДНХ.
1 августа космический аппарат поздравит всех землян с 80-летием выставки. Кроме того, у аппарата «ВДНХ-80» есть и научно-практическое значение — он будет проводить мониторинг космической погоды на низких околоземных орбитах. Спутник «ВДНХ-80» разработали студенты и научные сотрудники НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына (НИИЯФ МГУ). Масса МКА составляет около трех килограммов, а длина — всего 34 сантиметра.
Увидеть модель спутника можно будет в центре «Космонавтика и авиация» павильона «Космос». После запуска там откроется научно-интерактивная зона, главным экспонатом которой станет радиостанция для приема сигналов со спутника. На площадке посетители смогут прослушать звуковые сообщения, полученные с борта космического аппарата, отследить траекторию его движения и узнать о результатах исследования космической погоды.
«ВДНХ-80» будет запущен при содействии госкорпорации «Роскосмос». На орбиту спутник отправится вместе с метеорологическим аппаратом «Метеор-М» № 2-2 на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Отсоединение от разгонного блока произойдет на высоте 530 километров.
Информация о начале работы научно-интерактивной зоны с макетом спутника «ВДНХ-80» появится на официальном сайте выставки накануне события.
В этом году главной выставке страны исполняется 80 лет. В честь юбилея до конца года на ВДНХ пройдет более 100 праздничных мероприятий. Горожан ждут фестивали, концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы. В их числе — фестиваль «Вдохновение», День семьи, любви и верности, торжества по случаю Дня города и дня рождения самой выставки.
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Новости Москвы , Роскосмос , Амурская Область
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