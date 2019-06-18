Берн обозначили яблоней. В Москве открыли новое швейцарское посольство

Строительство нового здания посольства Швейцарии в центре столицы, которое началось в 2014 году в честь двухсотлетия российско-швейцарских отношений, завершилось. Участок под диппредставительство, которое размещается в старинном особняке 1892 года, был арендован швейцарцами в 1946 году. В 2005 году было получено разрешение на реконструкцию.

Архитекторы Дорис Вельхли и Ули Брауен рассказали, что при реконструкции исторический фасад здания был восстановлен. Также был построен современный комплекс зданий, примыкающих к особняку. При этом выходящие во двор фасады помещений полностью остеклены, символизируя тем самым открытость и прозрачность. Строительные материалы для посольства были привезены из Швейцарии, внутренней отделкой из дуба также занимались швейцарские мастера.

Внутренний двор посольства напоминает карту Швейцарии, а разбросанные по нему зеленые островки должны обозначать швейцарские кантоны. В центре обозначен главный город страны Берн. В этом месте посажена яблоня. В период с 2011 по 2018 год привитые от этого дерева 26 саженцев были высажены в районах Швейцарии, сотрудничающих с Россией. По замыслу художницы Анн-Жюли Раккурсье они символизируют культурные, социальные, экономические и политические российско-швейцарские связи.

"Это инвестиции на 100 ближайших лет. Они говорят о важности отношений с Россией",