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Берн обозначили яблоней. В Москве открыли новое швейцарское посольство 

Российская Газета 1 час назад
Фото: swissinfo.ch
Строительство нового здания посольства Швейцарии в центре столицы, которое началось в 2014 году в честь двухсотлетия российско-швейцарских отношений, завершилось. Участок под диппредставительство, которое размещается в старинном особняке 1892 года, был арендован швейцарцами в 1946 году. В 2005 году было получено разрешение на реконструкцию.
Архитекторы Дорис Вельхли и Ули Брауен рассказали, что при реконструкции исторический фасад здания был восстановлен. Также был построен современный комплекс зданий, примыкающих к особняку. При этом выходящие во двор фасады помещений полностью остеклены, символизируя тем самым открытость и прозрачность. Строительные материалы для посольства были привезены из Швейцарии, внутренней отделкой из дуба также занимались швейцарские мастера.
Внутренний двор посольства напоминает карту Швейцарии, а разбросанные по нему зеленые островки должны обозначать швейцарские кантоны. В центре обозначен главный город страны Берн. В этом месте посажена яблоня. В период с 2011 по 2018 год привитые от этого дерева 26 саженцев были высажены в районах Швейцарии, сотрудничающих с Россией. По замыслу художницы Анн-Жюли Раккурсье они символизируют культурные, социальные, экономические и политические российско-швейцарские связи.
"Это инвестиции на 100 ближайших лет. Они говорят о важности отношений с Россией",
— заявил посол Швейцарии в РФ Ив Россье.
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Новости Москвы , Ив Россье , Берн , Москва , Швейцария
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