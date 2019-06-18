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Москвичей пригласили на фестиваль садов и цветов в «Музеон» 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
С 10 июля по 21 июля в парке искусств «Музеон» пройдет восьмой Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019 — главное событие в области ландшафтного дизайна в России. В Музеоне появятся выставочные сады, созданные лучшими ландшафтными дизайнерами.
Темой фестиваля в этом году стал театр. Победителя определит международное жюри, которое традиционно возглавит судья Королевского общества садоводов Великобритании Джеймс Александр Синклер. Кроме него судить работы будут вице-президент Фонда поддержки парков и садов Франции Княгиня Мари-Соль де ла Тур д'Овернь и другие признанные эксперты.
Впервые в истории фестиваля садовые шедевры создадут известные российские дизайнеры моды в специальном проекте "Дефиле садов". Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие известные модельеры воплотят свои смелые творческие идеи, создав изысканную коллаборацию моды и ландшафтного искусства.
Президент Moscow Flower Show Карина Лазарева: «Moscow Flower Show в этом году проводится уже в восьмой раз, и все эти годы фестиваль является законодателем моды в ландшафтном дизайне. В этом году мы пошли еще дальше, и интегрируем модные тенденции в сады в буквальном смысле. Мы пригласили самых известных модельеров, чтобы они создали свое авторское видение сада, а воплотить его им помогут мастера ландшафтного искусства».
Еще одним новшеством этого года станет проведение первого ночного светового шоу в садах «Gardens Night Light». Во всех садах на территории фестиваля зажгутся тысячи огней, и на одну ночь пространство Музеона превратится в сказочный лес.
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Новости Москвы , Алена Ахмадуллина , Валентин Юдашкин , Вячеслав Зайцев , Игорь Гуляев , Великобритания
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