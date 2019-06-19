Вся Москва перейдет на раздельный сбор мусора

К началу 2020 года во всех московских дворах и рядом с социальными объектами появятся контейнеры для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на главу столичного департамента ЖКХ Александра Соловьева.

По его словам, контейнеры по всей столице установят в рамках первого этапа перехода Москвы на раздельный сбор мусора.

«Мы решили начать с выделения полезных компонентов (пластик, стекло, картон, металл)», — подчеркнул Соловьев.

Чиновник отметил, что в городе уже начали устанавливать отдельные контейнеры в виде колоколов в разных общественных местах, в том числе в парках и рядом с транспортно-пересадочными узлами.

В рамках подготовки к переходу на раздельный сбор мусора власти планируют урегулировать взаимоотношения с основными компаниями-операторами, которые занимаются вывозом и утилизацией отходов, а также организовать работу по экологическому просвещению населения. Соловьев отметил, что далеко не все москвичи «имеют экологическую сознательность» и готовы заниматься раздельным сбором.

Ранее в Москве приняли постановление о реализации мероприятий по раздельному сбору твердых коммунальных отходов. Из документа следует, что не позже 31 декабря 2019 года в жилом секторе должны быть созданы условия для раздельного сбора вторсырья (пластик, стекло, бумага, картон, алюминиевые банки) и других видов отходов. Проект будет реализован в рамках национальной программы «Экология».