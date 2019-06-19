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Назван срок перехода на раздельный сбор мусора в Москве 

Газета.Ru + ещё 33 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
В столице появятся емкости для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на сайте мэра города.
Как отмечается, переход на раздельный сбор мусора должен начаться с 1 января следующего года.
"До этого времени в жилых районах города на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установят специальные емкости для вторичного сырья", — говорится в сообщении.
Уточняется, что остальные отходы будут по-прежнему собираться в существующих контейнерах.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило изымать земельные участки за нарушение пожарных требований. Под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов.
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