Назван срок перехода на раздельный сбор мусора в Москве

В столице появятся емкости для раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Как отмечается, переход на раздельный сбор мусора должен начаться с 1 января следующего года.

"До этого времени в жилых районах города на контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов установят специальные емкости для вторичного сырья", — говорится в сообщении.

Уточняется, что остальные отходы будут по-прежнему собираться в существующих контейнерах.