К юбилею Московского планетария выпустили редкую открытку

Ретро-открытку с архивным изображением астрономических наблюдений выпустили к 90-летию Московского планетария. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Открытка с архивным изображением астрономических наблюдений на аллее планетария выпущена ограниченным тиражом — всего 500 экземпляров. Презентация и торжественная церемония гашения уникальной почтовой открытки пройдет 21 июня, в день самого высокого солнца. Старт мероприятий по празднованию 90-летия планетария будет дан во время церемонии гашения ретро-открытки.

Посетители музея, ставшие участниками церемонии, получат на память открытку и смогут тут же бесплатно отправить ее друзьям в любую точку мира.

Московский планетарий является одним из старейших и крупнейших в мире. Ежегодно столичный звездный дом посещают более миллиона человек.