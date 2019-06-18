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К юбилею Московского планетария выпустили редкую открытку 

Москва меняется + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ретро-открытку с архивным изображением астрономических наблюдений выпустили к 90-летию Московского планетария. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
Открытка с архивным изображением астрономических наблюдений на аллее планетария выпущена ограниченным тиражом — всего 500 экземпляров. Презентация и торжественная церемония гашения уникальной почтовой открытки пройдет 21 июня, в день самого высокого солнца. Старт мероприятий по празднованию 90-летия планетария будет дан во время церемонии гашения ретро-открытки.
Посетители музея, ставшие участниками церемонии, получат на память открытку и смогут тут же бесплатно отправить ее друзьям в любую точку мира.
Московский планетарий является одним из старейших и крупнейших в мире. Ежегодно столичный звездный дом посещают более миллиона человек.
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