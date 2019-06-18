На дороге в Москве заметили «Катюшу»

На Третьем транспортном кольце в Москве заметили боевую машину «Катюша». Видео появилось на Pikabu.

Автор публикации уточнил, что заметил машину во вторник, 18 июня, между Волгоградским шоссе и Велозаводской улицей.

В комментариях один из пользователей указал, что это модифицированная модель БМ-13НМ, ее приняли на вооружение в 1958 году.

Вероятно, «Катюша» — одна из машин, которая принимает участие в бронепробеге «Дорога мужества». Акция стартовала 18 июня. Участники проедут по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва.

БМ-13 — советская боевая машина реактивной артиллерии, более известная как «Катюша». Во время Великой Отечественной войны ее использовали в том числе для усиления стрелковых дивизий. Машину трижды модернизировали, последний вариант приняли на вооружение в 1966-м.

В конце февраля на МКАД заметили ракетные комплексы стратегического назначения «Ярс». Их везли из Тейково (Ивановская область) в Алабино, где через несколько недель начались репетиции ко Дню Победы.