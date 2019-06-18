Фестивальное лето: чем удивит Москва в этом году

Фестиваль «Времена и эпохи» передал эстафету новому арт-фестивалю « Москва — Париж — Москва». А 20 июня в столице стартует конкурс-фестиваль «Цветочный джем».

Завершившийся 16 июня фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» посетили 5,7 миллиона человек. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк на заседании Президиума Правительства Москвы

Белоруссия, Великобритания, Венгрия, Германия, Канада, Израиль, Италия, Мексика, Польша, Словакия, Турция, Франция, Чехия и Россия. В этом году фестиваль проходил в девятый раз. Для воссоздания духа былых времен в столицу приехали две тысячи энтузиастов исторической реконструкции из 15 стран. Среди них Австралия

В округах города работало 40 площадок. Впервые участниками фестиваля стали Государственный исторический музей, Музей Победы на Поклонной горе, историко-мемориальный музей «Пресня» и Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Гости фестиваля могли совершить путешествие по 14 историческим эпохам Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени.

Всего в рамках фестиваля провели 550 реконструкций сражений и две тысячи партий в игры различных исторических эпох, выпустили более семи тысяч стрел. Также состоялось 490 концертов и 400 исторических мастер-классов, участниками которых стали 290 тысяч человек.

Кроме того, гости фестиваля посетили 1040 бесплатных экскурсий по 21 маршруту. Участников познакомили с культурой и традициями народов мира в разные исторические периоды. Более 33 тысяч человек побывали в гарнизоне Римской империи в Тавриде, посмотрели на работу оружейника в средневековой мастерской и посетили стоянку хазарских воинов на Великом шелковом пути. Экскурсии проводили члены клубов реконструкции — историки-любители и специалисты. Гости не только узнали интересные факты из разных периодов мировой истории, но и увидели, как строился быт людей той или иной эпохи.

Турнир святого Георгия и средневековая ярмарка

Международный рыцарский турнир святого Георгия — одно из запоминающихся событий фестиваля. Он прошел в музее-заповеднике «Коломенское». Все состязания проводились по канонам кодексов XV века с максимальной исторической достоверностью.

Участие в турнире приняли 12 реконструкторов из Австралии, Англии, Белоруссии, Канады, России и Франции. Они соревновались в четырех дисциплинах, таких как джостинг (разделенные барьером рыцари скачут навстречу друг другу, цель состязания — сломать копье о щит противника или выбить его из седла), конное меле (групповые состязания), пешие поединки на двуручных мечах или топорах и упражнения с оружием (skill at arms).

38 тысяч зрителей увидели поединки конных и пеших рыцарей. Для гостей площадки также работала средневековая ярмарка с торговлей, аттракционами и угощениями.

Впервые в городе: арт-фестиваль «Москва — Париж — Москва»

Этим летом в рамках цикла «Московские сезоны», помимо «Времен и эпох», проводятся еще два крупных городских фестиваля. Речь идет как об уже известном москвичам «Цветочном джеме», так и о новом арт-фестивале «Москва — Париж — Москва». Он пройдет с 14 по 23 июня.

Поля Гогена, Анри Матисса и Пабло Пикассо. Его посвятили большому культурному событию — выставке « Щукин . Биография коллекции», которая пройдет в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 19 июня по 15 сентября. На ней представят шедевры уникальной коллекции мецената и коллекционера Сергея Щукина, в числе которых картины Клода Моне, Поля Сезанна

В рамках арт-фестиваля на пяти бульварах: Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском — горожане смогут познакомиться с творчеством великих художников и попробовать освоить разные техники живописи. Для этого на каждой фестивальной площадке установлено по 30 мольбертов.

Всего для детей и взрослых проведут более 350 бесплатных художественных мастер-классов. Занятия проходят по будням с 13:00 до 18:45, а по выходным — с 12:00 до 18:45. Перед тем как приступить к написанию картин, гости фестиваля могут послушать рассказы преподавателей о выдающихся художниках, истории импрессионизма и модернизма, узнать о различных техниках и манерах изобразительного искусства.

Например, мастер-классы на Покровском бульваре посвящены созданию постеров к фильмам и мультфильмам. Тема занятий на Сретенском бульваре — «Цирковые зарисовки», на Страстном — «Балетные зарисовки». На Тверском бульваре (у памятника С. А. Есенину) проходят мастер-классы, посвященные цветам, здесь можно создать флористическое панно. У памятника К. А. Тимирязеву можно научиться писать в стиле импрессионизма. На Чистопрудном бульваре возле дома 11 развернулась акварельная мастерская. Рядом с домом 2 на этом же бульваре проходят стрит-арт-классы, где гостям предлагают научиться рисовать граффити на бумаге, мастерить арт-коллажи и освоить технику пуантилизма.

Для посетителей также работает 10 плэнеров на открытом воздухе и пять исторических игровых станций, занятия на которых ведут реконструкторы в образах жителей прошлых времен.

Каким будет «Цветочный джем» в этом году

Открытый международный конкурс-фестиваль городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» завершит череду летних фестивалей. В этом году он пройдет с 20 июня по 8 сентября уже в третий раз.

Конкурс и фестиваль «Цветочный джем» — крупнейшее ландшафтное мероприятие в мире как по количеству реализуемых проектов и площади, на которой они размещаются, так и по числу посетителей.

Впервые этот фестиваль провели в Москве в 2017 году. Тогда конкурсные сады и специальные проекты конкурса увидели 7,2 миллиона москвичей и гостей города. Сам конкурс стал событием года по версии VIII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре Ассоциации ландшафтных архитекторов России.

В прошлом году темой фестиваля стали яркие цвета (bright colours). Общественные пространства во всех округах и районах столицы украсили более чем полутора тысячами выставочных садов. В ноябре 2018-го сразу три проекта этого фестиваля стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Концепцией конкурса и фестиваля городского ландшафтного дизайна в этом году станут сады постоянного цветения, а темой конкурсного задания — «Летние сады Москвы».

Профессиональный конкурс пройдет на 50 площадках. Восемь из них, на которых проекты создадут всемирно известные ландшафтные архитекторы, расположатся в парках и на центральных площадях.

В жюри конкурса вошли профессионалы в области ландшафтного дизайна, среди которых Энди Стеджен (Великобритания), Йонас Эггер (Швейцария), Марио Боничелли (Италия) и Таисия Вольфтруб (Россия).

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В 2019 году конкурс проведут в шести номинациях. Среди них пять профессиональных, такие как «Большой выставочный сад» (200–400 квадратных метров), «Средний выставочный сад» (70–100 квадратных метров), «Малый выставочный сад» (30–50 квадратных метров), «Студенческий конкурс» (50–100 квадратных метров), «Ландшафтный проект на социальных территориях» (50–100 квадратных метров). Кроме того, будет представлена одна любительская номинация.

В новой номинации «Ландшафтный проект для социальных территорий» участвуют шесть садов. Их высадят на территориях школ, интернатов, больниц и других социальных объектов. В зависимости от типа учреждения сады будут нести дополнительную функцию. Например, дизайнеры создадут терапевтические и сенсорные сады, а также творческие игровые пространства.

В студенческой номинации посоревнуются учащиеся профильных учебных заведений. Впервые их работы украсят модные городские пространства и арт-кластеры: территорию завода «Артплей», фуд-молл «Депо», Трехгорную мануфактуру и улицу Новый Арбат.

На конкурс в этом году поступило 260 заявок, а в финал вышли лишь 42 проекта. Таким образом, 42 сада, спроектированные финалистами конкурса — дизайнерами из девяти стран мира: Грузии, Италии, Казахстана, Китая, России, Словакии, Уругвая, Франции и Финляндии, расцветут в Москве уже 20 июня. Для их создания используют 200 тысяч растений.

Летние сады Москвы будут цвести, меняя краски, объем и внешний вид, сохраняя декоративность в течение всего лета, и станут новыми точками притяжения москвичей и гостей города.

Территория прекрасного: где разобьют сады

В Москву прилетели дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии.

На Красной Пресне появится сад «Круг» итальянского дизайнера Лоренцы Бартолацци. Сад представляет собой замкнутое пространство, заполненное редкими травянистыми многолетниками, кустарниками и деревьями красно-бордового цвета. По периметру будет установлена длинная круглая скамья для отдыха.

В парке искусств «Музеон» Мэгги Ву из Китая и Алехандро О’Нейл из Уругвая создадут «Удивительный сад». В его основе — лабиринт, пройдя по которому можно очутиться в самом центре сада. Здесь высадят средиземноморские растения и установят купол из ткани золотистого цвета. В «Музеоне» также будут работать над проектом «Топографические цветочные истории». Его автором является Кайри Меос из Финляндии. Работа посвящена изменчивости пейзажа. Сад будет выглядеть по-разному в зависимости от погоды, времени суток и освещения. Кроме того, здесь установят панно, символизирующие грань между живой природой и урбанизмом.

На улице Рождественке возле дома 7 появится сад «Гармония диагоналей». Идея принадлежит Хайди Ханнус из Финляндии. Она спроектировала сад как карту, линии которой ведут в определенном направлении.

На ВДНХ смонтируют сад «Универсальный ритм» по проекту Адели Сирони из Италии. В его основе — модульные конструкции простых геометрических форм разных размеров. Адель Сирони вдохновила на создание сада ортогональная геометрия картин художника Пита Мондриана . Основными цветами будут желтый, синий и красный.

Финал конкурса и подведение итогов состоятся в августе — начале сентября.