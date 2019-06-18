Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На выставки ВДНХ по будням можно попасть бесплатно 

Москва24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бесплатные часы посещения выставок в будние дни вводят на ВДНХ.
"С 11:00 до 15:00 посещение выставок ВДНХ станет бесплатным. Новые правила будут действовать в центре "Космонавтика и авиация", интерактивном музейном комплексе "Буран", Центре славянской письменности "Слово", на выставке Александра Васильева "ВДНХ в моде. 1939-2019", а также в готовящихся к открытию проектах ВДНХ", — рассказали в пресс-службе выставочного центра.
Бесплатные часы посещения будут действовать до конца 2019 года. Отмечается, что бесплатное посещение вводится с сохранением всех ранее объявленных льгот.
Ранее сообщалось, что вход в музейный комплекс "Буран", а также в павильоны "Гидрометеорология" и "Рабочий и колхозница" является бесплатным каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 и каждый вторник с 12:00 до 15:00. Кроме того, бесплатно можно посмотреть выставки проекта по поддержке молодых талантов "Взлет".
Студенты дневных форм обучения смогут бесплатно посещать музейный комплекс "Буран" и экспозиции в павильоне № 16 "Гидрометеорология" по средам с 12:00 до 15:00. Кроме того, будут проводиться бесплатные групповые экскурсии для школьников. Для пенсионеров вход будет бесплатным по вторникам с 10:30 до 15:00.
Льготы действуют и в павильоне № 34 "Космос". Для школьных групп с педагогами здесь проводят бесплатные экскурсии. По вторникам, кроме перенесенных выходных и праздничных дней, вход на первые три сеанса бесплатный для пенсионеров (11:00–13:00, 13:00–15:00, 15:00–17:00).
По льготному билету дети до 16 лет включительно, пенсионеры и студенты очных форм обучения могут посетить центр в любой день. Для детей до шести лет включительно, членов многодетных семей, детей-сирот, ветеранов и инвалидов вход всегда бесплатный.
Москва24: последние новости
Названа одна из самых востребованных профессий в Москве Собянин поздравил медработников с праздником Более 20 новых павильонов "Здоровая Москва" заработали в столице
Комментарии1
Новости Москвы , Александр Васильев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обвинили новую страну в предательстве180
Во сколько обойдется очередной мегамост России426
Сестра Алибасова назвала «виновных» в его отравлении18
Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат
Зеленский выбрал первую фразу для встречи с Путиным75
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение