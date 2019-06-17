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Движение трамваев пяти маршрутов на северо-западе столицы изменится в ночь на 19 июня 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
На северо-западе Москвы в ночь с 18 на 19 июня из-за профилактических работ изменится время отправления последних трамваев пяти маршрутов, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Трамвай №6 будет отправляться от станции метро «Сокол» в 22:38, а от остановки «Братцево» — в 23:28. Трамвай №27 поедет от станции метро «Сокол» в 22:44, а от станции метро «Дмитровская» — в 23:37. Трамвай №27к отправится от остановки «Михалково» в 23:15, от станции метро «Дмитровская» — в 23:41. Трамвай №30 от ул. Таллинская отъедет в 23:13, от остановки «Михалково» — в 0:05. Трамвай №31 поедет в 22:13 от проспекта Маршала Жукова и в 23:42 от станции метро «Войковская»», — говорится в сообщении.
Отмечается, что изменения будут действовать до окончания профилактических работ.
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Новости Москвы , Москва
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