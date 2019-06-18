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В Москве пройдут акции ко Дню памяти и скорби 

Rambler News Service + ещё 9 3 часа назад
Фото: Управа района Нагатино-Садовники города Москвы
В Москве 21-22 июня пройдут акции «Линия памяти» и «Вахта памяти. Вечный огонь» в рамках Дня памяти и скорби, [сообщил] (https://www.mos.ru/news/item/57243073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop) официальный портал мэра столицы.
«В рамках Дня памяти и скорби с 21 по 22 июня в столице пройдут две знаковые акции. На Крымской набережной в парке «Музеон» состоится ''Линия памяти'', а в Александровском саду — ''Вахта памяти. Вечный огонь''», — говорится в сообщении.
Акция «Линия памяти» начнется в 19:00. На Крымской набережной пройдут концерты и спектакли, посвященные первым дням Великой Отечественной войны. Участники акции зажгут на набережной 1 418 свечей — в память о каждом дне Великой Отечественной войны. Первую свечу зажгут в 22:00.
«Вахта памяти. Вечный огонь» пройдет с 03:00 до 05:30 в Александровском саду. Юноши и девушки из молодежных объединений, общественных организаций и патриотических клубов, ветераны Великой Отечественной войны и все желающие примут участие в акции, чтобы вспомнить о событиях 1941 года, почтить память павших за Родину и возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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