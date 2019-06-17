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Пассажиры московского метро теперь могут познакомиться с башкирской культурой 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
В галерее «Метро» на станции «Выставочная» открылась фотовыставка «Монисто», приуроченная к 100-летию республики Башкортостан. Гости насладились на только красивыми фотографиями, но и башкирскими танцами, а также восточными сладостями.
Фотопроект «Монисто» экспонируется не только в России, но и за рубежом — в Великобритании, Германии, Турции и Швейцарии. Теперь и пассажиры московского метро могут познакомиться с историей и культурой башкирского народа через фотовыставку. На всех снимках жители республики запечатлены на фоне старинных домов Уфы. Героини фото одеты в яркую народную одежду, которую украшают изделия из монет (монисто), натуральных камней и кораллов. Выставка состоит из нескольких серий — «Память», «Истоки», «Юность», «Осколки», «Монисто» и другие. Во время Великой Отечественной войны монисто сдавали на нужды обороны, драгоценные металлы переплавлялись в запчасти для боевой техники, а цветные — в гильзы. В последнее время монисто вернулось в обиход современных башкирок, его носят как модное украшение.
— Мы рады дать возможность нашим пассажирам познакомится с этим ярким фотопроектом. Более 340 тысяч человек смогут увидеть 30 уникальных снимков до 1 июля включительно. «Монисто» станет 33-й выставкой, которая проходит в нашей галерее, — рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.
В церемонии открытия экспозиции принял участие Московский ансамбль башкирского танца «Алтын ай». Всех гостей фотовыставки угощали восточной сладостью чак-чак.
— Россия — многонациональная страна. Мне хотелось показать красоту и уникальность башкирской культуры, — отметила на церемонии открытия автор работ, фотохудожник Гульназ Галимуллина.
Вход на выставку в галерею свободный, она открыта во время работы метрополитена — с 06:00 до 01:00.
Галерея «Метро» постоянно работает на станции «Выставочная» с 2005 года. За время работы этого выставочного пространства пассажиры метрополитена смогли увидеть множество различных тематических фотовыставок. Галерея пользуется большой популярностью, как у обычных пассажиров, так и у ценителей фотоискусства, специально приезжающих на эту станцию.
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Новости Москвы , Гульназ Галимуллина , Павел Ковалев , Башкортостан , Великобритания , Турция , Уфа , Швейцария
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