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Второй фестиваль Абхазии «Апсны» пройдет в Москве 30 июня 

Lenta.ru + ещё 2 18 часов назад
Фото: предоставлено пресс-службой фестиваля «Апсны»
Второй абхазский фестиваль «Апсны» пройдет в Москве 30 июня в парке «Красная Пресня». Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.
Гостей фестиваля ждет концертная программа с выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов. Среди них музыкант Александр Шоуа, оперная певица Алиса Гицба, талантливые молодые исполнители: Валерия Адлейба, Амра Барганджия, Саида Агрба, Гия Пилия, Милена Барциц, Виктория Лабия, национальные коллективы «Нарты» и «Алон».
Посетители мероприятия смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой. На фестивале будут организованы интерактивные уроки абхазского языка от инновационной школы Capital school center и Он-лайн школы абхазского языка «Алашарбага», кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах «адаул». В программе — импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам и дегустация от эксклюзивного дистрибьютера абхазских вин — компании «Мистраль-Алко».
Гастрономический праздник устроит лучший абхазский ресторан Москвы «Ача-Чача». Гости смогут не только попробовать традиционные блюда абхазской кухни — айладж, ачашв, но и принять участие в мастер-классах по приготовлению аджинджух и вареников по-абхазски «ачачкуа».
В павильоне-лектории Тенгиз Тарба расскажет о горном туризме в Абхазии: трекинге, рафтинге, каньонинге, скитуре и фрирайде. На центральной аллее парка «Красная Пресня» можно будет познакомиться с фотовыставкой Тенгиза «Горная Абхазия». На импровизированной знаменитой Сухумской набережной будет развернут вернисаж картин абхазских художников.
На фестивале «Апсны» будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими. Маленькие гости фестиваля поиграют в национальные абхазские игры, научатся мастерить поделки из ракушек, попадут на мастер-класс по изготовлению традиционных игрушек. Также гостей ждет конкурс на лучший рисунок «Какой я вижу Абхазию» и фотосессия в национальных костюмах.
В завершение вечера на сцене вручат призы победителям розыгрыша. Главный приз — путевки в Абхазию от тур-операторов «Аква-Абаза», «Рица-Тур», отеля Wellness Park Hotel Gagra, курорта «Пицунда», Агентства путешествий по Абхазии "Ацетук Тревел», также много памятных подарков от партнеров фестиваля «Апсны».
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Новости Москвы , Александр Шоуа , Алиса Гицба , Абхазия , Москва
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